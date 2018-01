Di Scala (Forza Italia): esposto alla Corte dei Conti su spese rimborsate a legale governatore De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre su richiesta di De Luca, la stessa Avvocatura impegnava e liquidava in pochi giorni il compenso richiesto direttamente dal legale di De Luca". "Esiste nel caso di specie, come chiede la legge, il nesso causale tra il procedimento penale e le funzioni politiche esercitate dal Presidente della Regione?", si interroga l'esponente di Forza Italia. "Me lo chiedo – ha sottolineato – perché il procedimento originava da accuse per corruzione a carico del Capo della Segreteria del Presidente della Regione individuato intuitu personae e quindi di nomina e funzione politica e non da atti o provvedimenti relativi a funzioni amministrative, cioè di gestione del Presidente nelle sue funzioni di Pubblico Amministratore, soggetto cui la norma sui rimborsi si riferisce", ha concluso Di Scala. (Ren)