Napoli: Carfagna (Fi), vergognoso togliere a poveri e disabili diritto a muoversi sui mezzi

- "Non è pensabile che vengano sospesi gli abbonamenti in convenzione per i mezzi pubblici a persone diversamente abili o ai poveri certificati, che, oggi, non se li possono permettere. È inaccettabile e ingiustificabile che, per l'incapacità a far quadrare i conti o per inefficienza dell'Amministrazione, il Comune di Napoli finisca per colpire le "categorie protette", togliendo loro addirittura il diritto a muoversi per la città". Così Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia, in merito alla sospensione delle agevolazioni dei trasporti alle fasce deboli per il mancato pagamento e rinnovo della convenzione con Anm. "Quello a cui stiamo assistendo è l'ennesimo incredibile fallimento della giunta di Luigi De Magistris, che chiacchiera di tutto, ma non è sufficiente in nulla. Non importa chi sia stato il responsabile di questo gigantesco errore e se le colpe siano più del comune o più dell'Anm che vive un momento di profonda crisi: quello che conta è che si ponga immediatamente rimedio, si pensi alle persone prima che alla propaganda", ha concluso Carfagna. (Ren)