Inchiesta Cesaro: Santelli (Fi), straordinario tempismo giudiziario contro esponenti Forza Italia

- "Spiace che la campagna elettorale debba avere sempre il retrogusto giudiziario". Lo ha detto Jole Santelli, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra in Calabria, commentando l'inchiesta per voto di scambio che vede coinvolti il parlamentare berlusconiano Luigi Cesaro e il figlio Armando, consigliere regionale della Campania. "L'avviso di garanzia che ha raggiunto con puntuale coincidenza il capogruppo in regione Campania Armando Cesareo testimonia esclusivamente lo straordinario tempismo con cui troppo spesso in campagna elettorale sono guardati gli esponenti di Forza Italia da chi ne teme i successi. Siamo avvezzi a queste incursioni, mi spiace molto che tocchi ad un giovane molto in gamba come Armando, sebbene sono certa che tutto ciò non scalfirà in nulla il suo lavoro ed i risultati del suo impegno diretto in campagna elettorale", ha concluso. (Ren)