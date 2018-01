Universiadi 2019: firmata da De Luca l'intesa sul commissario

- Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'intesa sulla proposta del presidente del Consiglio per la nomina del Commissario Straordinario dell'Universiade di Napoli 2019. "Piena collaborazione - ha dichiarato De Luca - con il Governo e con il Prefetto dott.ssa Luisa Latella, la cui esperienza, competenza e piena responsabilità, daranno accelerazione agli interventi che consentiranno di realizzare a Napoli e in Campania lo svolgimento di uno straordinario evento internazionale come l'Universiade". (Ren)