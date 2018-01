Asl Napoli 2 Nord: Aspat, rete regionale al palo sull'assistenza diabetologica

- Dopo due anni di programmazione della Regione Campania e altrettanti di governo della Asl Napoli 2 nord e dopo due sentenze del Tar (febbraio e ottobre del 2017), non ci sono ancora certezze assistenziali per circa 50 mila pazienti diabetici residenti nella Asl Napoli 2 Nord. Lo ha denunciato in un comunicato l'Aspat, l'Associazione Sanità privata accreditata territoriale. “Dopo lo stop, fatto scattare dalla Asl nel 2016 ai previgenti contratti di servizio – ha avvertito Pierpaolo Polizzi, presidente di Aspat Campania - che per circa 15 anni avevano delegato le cure a 12 centri specialistici privati di fatto provvisoriamente accreditati, il conseguente vuoto assistenziale, per centinaia di pazienti, è stato colmato con la sola promessa, da parte della Asl Napoli 2 nord, di realizzare partendo da zero, e nell’arco di massimo un anno e mezzo, prima 2, poi 4, infine 6 strutture pubbliche multidisciplinari con tanto di percorsi integrati. Strutture pubbliche che invece il Tar riconosce essere in realtà limitate al solo incremento di ore di specialistica ambulatoriale in diabetologia in distretti e ospedali". "E’ per questo – ha aggiunto Polizzi – che chiediamo il ripristino dei contratti di servizio interrotti nel 2016 necessari ad assicurare i Lea nelle more che si compia la programmazione regionale". "Di questo – ha concluso il presidente dell’Aspat – parleremo nell’assemblea pubblica indetta dall’Aspat per lunedì 22 Gennaio 2018 ore 9,30 presso la Sala Auditorium della Biblioteca del Comune di Giugliano”. Sono stati invitati a partecipare Il presidente della Regione De Luca, i consiglieri regionali dell’area territoriale, Raffaele Topo presidente della V Commissione Sanità, i sindaci e i consiglieri comunali dei 32 comuni afferenti alla Asl Napoli 2 Nord e i referenti delle Associazioni di tutela dei diritti del Malato (TdM – Cittadinanzattiva – Federconsumatori). (Ren)