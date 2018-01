Napoli: protocollo d'intesa al comune per rete territoriale di solidarietà e accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmato un protocollo d'intesa, questa mattina in sala giunta al comune di Napoli, che sancisce la nascita di una rete territoriale che si prefigge di attivare iniziative di solidarietà e accoglienza, per il rafforzamento di reti umanitarie tra cittadini, associazioni ed istituzioni per la definizione ed implementazione delle azioni tese all'accoglienza della città- rifugio. Aderiscono comune di Napoli, Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Santobono Pausilipon, Aorn. Santobono Pausilipon, Fondazione Evangelica Betania-Ospedale Evangelico Betania , Chiesa Cristiana del Vomero (chiesa Valdese), Chiesa Metodista di Napoli, GVC Onlus, Associazione "Chi rom e... chi no", università degli studi di Napoli “L’Orientale”, università degli studi di Napoli “Federico II”. (segue) (Ren)