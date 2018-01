Napoli: azienda sanitaria contro proteste dei centri privati di diabetologia (2)

- Il modello assistenziale adottato è quello indicato dalla Legge Regionale 9/2009, ovvero la realizzazione di centri diabetologici integrati capaci di facilitare i percorsi per i pazienti. Tale modalità organizzativa è stata attuata di concerto con il Coordinamento regionale delle Associazioni dei pazienti diabetici della Campania. Si tratta del primo caso di un’Azienda sanitaria che applica in modo integrale quanto previsto da tale norma. “Appare pretestuoso che tale protesta si concretizzi in questo periodo, quando è da circa due anni che l’ASL Napoli 2 Nord ha attivato degli efficaci percorsi assistenziali ha detto il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio d’Amore- . (segue) (Ren)