Napoli: Palmieri (commissione Trasparenza), troppi errori su villaggio rom a Scampia (3)

- "Partendo dall'analisi degli errori – ha concluso Palmieri - troviamo però ora una soluzione. Propongo di lavorare affinché si crei una corretta sinergia istituzionale tra rappresentanti di Comune, Regione e Parlamento europeo per riprogrammare l'intervento. E sono soddisfatto della disponibilità emersa nel corso del dibattito espressa dalle varie forze politiche e dallo stesso assessore Gaeta a procedere in questa direzione. Al di là delle divisioni politiche, bisogna spingere tutti uniti su politiche inclusive che non facciano perno sul pietismo o sulla semplice tolleranza, ma su progetti concreti e realizzabili, in grado di coniugare solidarietà e sicurezza". (Ren)