Di Scala (Forza Italia): esposto alla Corte dei Conti su spese rimborsate a legale governatore De Luca

- "Ho presentato un esposto alla Corte dei Conti sulla vicenda delle spese di patrocinio rimborsate nel ponte dell'Immacolata al legale del governatore De Luca nel processo Mastursi". Lo ha annunciato la Consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala rinviando alla vicenda, da lei sollevata ieri, sul rimborso delle spese legali liquidate dalla Regione al legale del presidente De Luca nel procedimento a carico del Capo della sua Segreteria. Per l'esponente di Forza Italia "va infatti verificata la legittimità degli atti e quindi l'ipotesi di un danno erariale". "A maggio 2017 – ha spiegato Di Scala - si ha conoscenza del decreto di archiviazione della posizione del governatore e nello stesso mese la Direzione generale dell'Avvocatura regionale procedeva ad una vera e propria Variazione di Bilancio, probabilmente non consentita dal Decreto 118/2011 istituendo un capitolo ad hoc per le spese legali appostandovi intanto 45mila euro". (segue) (Ren)