Ronghi : trasporti, eav impiega vigilanza o portierato per la sicurezza?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per prevenire e contrastare l'emergenza criminalità, particolarmente minorile, nelle metropolitane e, in generale, sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici, sarebbe molto positiva la presenza degli agenti della vigilanza armata privata ma sembra che, sui mezzi gestiti dall'Eav, non venga utilizzato personale adeguato a gestire problemi di ordine pubblico ma mero personale del portierato: se così fosse verificato, sarebbe un atto grave che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e degli stessi lavoratori". E' quanto afferma il Coordinatore nazionale del Fronte Italiano per il Lavoro e la Partecipazione, Salvatore Ronghi. "La Regione dovrebbe intervenire su questa problematica per chiarire se la stazione appaltante ha fatto richiesta di personale di vigilanza armata o di portierato anche per fare chiarezza su eventuali interessi che potrebbero trovare soddisfazione attraverso l'impiego di personale di portierato – sottolinea Ronghi – "anche la Prefettura dovrebbe intervenire su questo delicato tema a tutela della piena trasparenza degli appalti e soprattutto di un'adeguata presenza di personale per la sicurezza dei cittadini".(Ren)