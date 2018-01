Inchiesta Cesaro: A. Cesaro (Fi), ho la coscienza pulita e quindi affronto la vicenda con serenità

- "Oggi ho ricevuto un avviso di garanzia per vicende relative alle elezioni regionali del 2015". Così il capogruppo in consiglio regionale della Campania di Forza Italia, Armando Cesaro, in relazione all'inchiesta che lo vede coinvolto insieme al padre, il parlamentare Luigi, in un'inchiesta per voto di scambio. "Non ho nulla da temere. Quando si ha la coscienza pulita si affronta tutto con serenità. Io ho fiducia nella verità, che presto o tardi arriva. Per tutti", ha aggiunto. (Ren)