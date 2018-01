Napoli: da lunedì chiuse al traffico le Rampe Brancaccio

- Sarà chiuso al traffico veicolare, a partire da lunedì 22 gennaio e fino a venerdì 9 febbraio, Via Rampe Brancaccio tratta da Via Vetriera a Piazzetta Mondragone, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria del capostrada. Potranno però circolare i residenti, i mezzi di emergenze e di soccorso. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del comune di Napoli in una nota. (Ren)