Borrelli (Verdi): bene nomina commissario per Universiadi non perdere quanto già fatto

- Per il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, "sarebbe opportuno che la neo commissaria, Luisa Latella, tenga conto di tutto il lavoro fatto con l'Agenzia regionale per le Universiadi presieduta da Raimondo Pasquino e continui a usarla per raggiungere gli obiettivi prefissati". "Con la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi del 2019 facciamo un passo in avanti decisivo per farci trovare pronti a quest'importante appuntamento visto che si potranno accelerare gli iter per i vari appalti, ma è necessario non perdere tutto quanto è stato fatto finora". "E' importante, ora che c'è anche il Commissariato che accelera le procedure per l'avvio dei lavori, che si vada avanti con un lavoro di squadra che coinvolga tutte le parti in causa" ha aggiunto Borrelli ricordando "l'enorme importanza delle Universiadi che sono il secondo evento sportivo più seguito al Mondo, se si escludono quelli calcistici, e, quindi, il ritorno d'immagine per Napoli e l'intera Campania è indiscutibile".(Ren)