Farmaci: quasi l'85% delle ricette è elettronico, Campania la più virtuosa

- Quasi l'85% (83,99) delle ricette in Italia è ormai di tipo elettronico, ovvero 'dematerializzato'. Pur se con qualche ritrosia iniziale, la ricetta elettronica on line sta dunque prendendo piede in tutta il paese. Da gennaio 2017 a novembre 2017, l'incremento è stato del 4,5% (a gennaio 2017 il totale delle ricette elettroniche era del 79,45%), e per una volta il Sud dà una 'lezione' al Nord, visto che è la Campania la regione più virtuosa, mentre la provincia autonoma di Bolzano l'ultima. Lo rileva Federfarma pubblicando sul suo sito i dati di Promofarma. (segue) (Ren)