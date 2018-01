Napoli: Palmieri (commissione Trasparenza), troppi errori su villaggio rom a Scampia

- "Oggi in commissione abbiamo preso atto degli errori procedurali, i ritardi, i tanti cambiamenti intervenuti in corso d'opera che hanno mandato a monte il progetto per la realizzazione del villaggio rom a Scampia. Un progetto nato nel 2009 con l'allora giunta Iervolino e sul quale l'Unione europea aveva assicurato il finanziamento della spesa. Nel tentativo di realizzare un progetto migliore, l'attuale amministrazione nel 2014 ne ha presentato uno nuovo che però non ha incontrato i favori delle associazione del territorio a tutela dei rom e né della stessa commissione europea, che ha dubbi in ordine alla sua realizzazione". Lo ha detto il presidente della commissione Trasparenza del Comune di Napoli, Domenico Palmieri, nel corso della riunione che si è svolta stamane a via Verdi e alla quale hanno partecipato, tra gli altri l'europarlamentare Andrea Cozzolino e l'assessore al Welfare Roberta Gaeta. (segue) (Ren)