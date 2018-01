Napoli: sindacati, piena soddisfazione di Ronghi (Filp) per programma centrodestra

- Il Coordinatore Nazionale del Fronte italiano per il lavoro e la partecipazione, Salvatore Ronghi esprime "soddisfazione per il fatto che il programma per l'Italia del centrodestra fissi l'obiettivo della piena occupazione che è il tema portante ed il 'cavallo di battaglia' del Filp". "Fin dalla nascita del nostro Coordinamento sindacale, abbiamo indicato il lavoro e la piena occupazione come questione prioritaria del Paese, fortemente connessa con quello della riduzione delle tasse, dell'azzeramento della Legge Fornero e dello sviluppo infrastrutturale ed industriale del sud" – ha sottolineato Ronghi – che ha aggiunto: "il centro destra è partito con il piede giusto per conquistare la fiducia degli italiani e siamo certi che, una volta al governo, saprà mantenere questi importanti impegni". "Come Filp siamo disponibili ad offrire il nostro contributo di idee e di iniziative per supportare socialmente questo importante percorso e per riportare finalmente al centro dell'azione di Governo il tema del lavoro e del reale e completo sviluppo del Paese", ha concluso Ronghi.(Ren)