M5S, Cammarano: “Alfieri dimentica Vassallo e organizza petizioni per sponsorizzare la sua candidatura”

- “A Franco Alfieri evidentemente non bastano più le fritture di pesce. Il fido consigliere di De Luca, che il governatore ha eletto a procacciatore di voti modello, pur di convolare in Parlamento ha organizzato una petizione per promozionare una sua candidatura alle prossime politiche. Sfidando l’imbarazzo del suo stesso partito, il capo della segreteria politica di De Luca ha messo in piedi una raccolta di firme in molti comuni del Cilentano finalizzata a garantirsi un posto in Parlamento”. E’ quanto denuncia il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano.“Avremmo apprezzato – ha sottolineato Cammarano – che Alfieri si fosse speso, con simili iniziative e con la stessa energia, nel perseguire obiettivi concreti sul suo territorio. (segue) (Ren)