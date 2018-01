Rifiuti: i Verdi chiedono un'accelerata sugli impianti di compostaggio

- Per non disperdere gli ottimi risultati raggiunti nella gestione dei rifiuti in Campania i Verdi lanciano un appello. "Abbiamo enormi passi in avanti nella gestione dei rifiuti in Campania e abbiamo avuto il coraggio di cambiare il piano dei rifiuti abbandonando gli inceneritori e le discariche e puntando sulla raccolta differenziata e i risultati stanno premiando il nostro impegno, ma ora è necessario andare avanti per non avere difficoltà e, soprattutto, per ridurre il costo per lo smaltimento della nostra immondizia". A lanciare l'allarme i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale del Sole che ride, Vincenzo Peretti, per i quali "c'è una situazione di stallo per quanto riguarda la rete di impianti di compostaggio che comporta enormi costi di trasporto dell'umido dalla Campania verso altre regioni o l'impossibilità a usare i rifiuti che differenziamo nelle nostre case". (segue) (Ren)