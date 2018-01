Napoli: Palmieri (commissione Trasparenza), troppi errori su villaggio rom a Scampia (2)

- "Il risultato - ha continuato Palmieri - è stato il disimpegno delle risorse, avvenuto nel 2016 e la perdita di un consistente intervento che potesse segnare una svolta nelle politiche di accoglienza della comunità rom nella nostra città. Napoli non può consentire che i rom occupino indiscriminatamente pezzi del territorio, dal mercato ortofrutticolo nei pressi del Centro Direzionale alle aree abbandonate di San Pietro a Patierno, né che vivano accampati in un auditorium, come sta avvenendo da mesi a Scampia. Queste sono le peggiori premesse per una convivenza civile con il resto della città". (segue) (Ren)