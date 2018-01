Napoli: l’albero di Natale della galleria sarà piantumato ai Quartieri Spagnoli

- I Verdi esultano per aver vinto la battaglia contro la violenza delle baby gang. "I due agrifogli che avevamo portato in Galleria per sostituire l'albero di Natale dei desideri distrutto dalle baby gang hanno resistito fino ad oggi e adesso li porteremo via per ripiantarli nelle aiuole della Scala di San Pasquale, proprio in quei Quartieri spagnoli in cui vivono gran parte dei ragazzini che, di notte, invadono la Galleria trasformandola, nella migliore delle occasioni, in un campo di calcio". Ad annunciarlo i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, il conduttore radiofonico Gianni Simioli e il consigliere della Seconda Municipalità, Salvatore Iodice, sottolineando che "è stata vinta la sfida contro la violenza delle baby gang e ora, con la piantumazione dei due agrifogli, continua l'opera di valorizzazione delle scale di San Pasquale che, da pochi giorni, sono state ripulite da erbacce e rifiuti di ogni genere grazie all'intervento predisposto dall'assessore Maria D'Ambrosio". L'appuntamento è per lunedì 22 gennaio alle 11.00, alla Scala di San Pasquale nei Quartieri spagnoli. Oltre a Borrelli e Iodice, sarà presente anche l'imprenditore verde Roberto Fogliame che ha donato i due agrifogli dopo aver regalato centinaia di alberi che sono stati piantumati, nelle scorse settimane, in diverse zone della città.(Ren)