Voto di Scambio: indagati a Napoli il parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro e il figlio Armando, consigliere regionale

- Voto di scambio per le elezioni regionali del 2015. È questa l'accusa per il consigliere regionale della Campania di Forza Italia Armando Cesaro, per suo padre, il parlamentare Luigi, e per i fratelli di quest'ultimo, Aniello e Raffaele Cesaro, detenuti da alcuni mesi con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Questa mattina i carabinieri del Ros di Napoli hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 29 persone, tra le quali i Cesaro e il consigliere regionale Flora Beneduce. L'inchiesta è uno sviluppo delle indagini sulle infiltrazioni dei clan nel Pip di Marano che, nel maggio scorso, portò all'arresto di Aniello e Raffaele, ma in questo caso non si configura l'aggravante mafiosa e il fascicolo è in capo alla procura di Napoli Nord. Secondo il quadro accusatorio tratteggiato dal pm Simone De Roxas, sarebbero stati promessi posti di lavoro in cambio di voti per favorire l'ascesa elettorale di Armando Cesaro. (Ren)