Inchiesta Cesaro: Borrelli (Verdi), ennesima vicenda inquietante che coinvolge ancora una volta questi esponenti di Forza Italia

- "Vorremmo che i Cesaro e le altre persone coinvolte nell'inchiesta su un presunto voto di scambio in occasione delle regionali del 2015 riuscissero a dimostrare immediatamente la loro estraneità alle accuse che gli sono rivolte perché la Campania non può affrontare l'ennesima campagna elettorale con l'ombra della compravendita di voti e del condizionamento della camorra viste le gravissime accuse per cui i fratelli del parlamentare Luigi Cesaro sono detenuti da mesi". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "ci ritroviamo ancora una volta a fare i conti con un'inchiesta che coinvolge la famiglia Cesaro che, nonostante tutto, continua a essere una forza trainante del centrodestra visto che si parla addirittura di una doppia candidatura per il padre Luigi e per il figlio Armando". "Forza Italia come al solito parla di giustizia a orologeria invece di chiedere il giudizio immediato rispetto ai gravissimi fatti contestati e che coinvolgono ancora una volta determinati personaggi politici e imprenditoriali. Noi invece riteniamo che questa ennesima vicenda dovrebbe spingere Forza Italia a evitare candidature discusse alle prossime politiche", ha concluso Borrelli. (Ren)