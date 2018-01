Salerno: domani la presentazione del libro "Non mollare è il nostro motto" di Sallustio Salvemini

- Domani, alle ore 18, all’Accademia Internazionale "Alfonso Grassi" di Salerno, nell’ambito del ciclo d’incontri del salotto culturale "La cultura dei venerdì letterari”, sarò presentato il libro di Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini dal titolo "Non mollare è il nostro motto", per le edizioni Movimento Salvemini e con la prefazione di Franco Ferrarotti. Nato a Molfetta nel 1943, nel ’49 la formazione culturale di Sallustio Salvemini viene plasmata dagli insegnamenti del pro zio Gaetano Salvemini, storico politico ed antifascista italiano che nel 1955 ebbe dall’Accademia dei Lincei il premio internazionale Feltrinelli per la storia e la laurea honoris causa dall’Università di Oxford. Sono oltre 200 i riconoscimenti ricevuti da Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini per i suoi libri ed oltre 300 i premi per la sua attività giornalistica. (segue) (Ren)