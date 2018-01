Napoli: domani in comune firma di un protocollo per attivare iniziative di accoglienza per i migranti

Napoli, 18 gen 14:30 - (Agenzia Nova) - Domani, venerdì 19 gennaio, alle ore 12, nella sala della giunta comunale di Napoli a Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris verrà firmato il protocollo che sancisce la nascita di una rete territoriale che si prefigge di attivare iniziative di solidarietà e accoglienza. Oltre al sindaco i firmatari del progetto sono: Università Federico II, Università Orientale, Fondazione Pausilipon, A.O.R.N. Ospedale Santobono Pausilipon, Chiesa metodista di Napoli, Chiesa Cristiana valdese, GVC Onlus e Fondazione evangelica Betania. Con la firma di questo protocollo l'amministrazione comunale, recita una nota, vuole rafforzare azioni volte all'accoglienza rispondendo alla vocazione naturale della città di Napoli, come "città rifugio" promuovendo la collaborazione di tutti gli enti, istituti e organizzazioni che lavorano con la medesima propensione a sostegno di quanti sono costretti a lasciare le terre di appartenenza per cause di forza maggiore (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata