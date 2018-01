Lega: al via la campagna di ascolto "LegAmoNapoli"

- Al via "LegAmoNapoli", la campagna di ascolto in favore della sicurezza, organizzata dalla Lega a Napoli. Un tour in tutte le piazze delle Municipalità partenopee per incontrare i residenti, i commercianti e ascoltare le problematiche di ogni singolo territorio in materia di sicurezza. La prima tappa è fissata per sabato 20 gennaio, ore 10:00, in piazza Garibaldi (pressi Hotel Terminus). "Abbiamo invitato i rappresentanti di diversi comitati, i commercianti e i semplici cittadini. Crediamo che sia importante individuare quelle che sono le priorità per la gente. La battaglia per affermare il diritto alla sicurezza e alla legalità non può essere ad appannaggio di alcuno colore politico. Noi vogliamo riportare al centro del ragionamento della politica il territorio e ridare voce ai cittadini. Il nostro obbiettivo è quello di consegnare, ai futuri rappresentati campani della Lega in parlamento, un piano fatto di proposte concrete che tengano conto delle reali esigenze della gente e dei singoli quartieri di Napoli". Così Giancarlo Borriello, portavoce della Lega in Campania, lancia la manifestazione che vedrà i salviniani protagonisti in tutte le Municipalità cittadine di Napoli per individuare le soluzioni alle problematiche della sicurezza per ciascun quartiere.(Ren)