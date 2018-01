Campania: Forza Italia, emendamento per coinvolgere farmacie in legge riuso medicinali inutilizzati

- "Oggi la Commissione Sanità ha approvato la proposta di legge sul recupero, reimpiego e donazione a fini di riutilizzo di medicinali inutilizzati in corso di validità. Un testo che gli emendamenti di Forza Italia hanno contributo a migliorare attraverso il coinvolgimento degli Ordini dei Farmacisti e l'inserimento, in fase di attuazione della legge, degli stessi rappresentati delle farmacie in luogo di non meglio precisate associazioni farmaceutiche, che nulla hanno a che vedere con la donazione spontanea di farmaci da parte dei cittadini né tantomeno con la redistribuzione degli stessi medicinali per combattere la povertà sanitaria". È quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali di Forza Italia. "In questa fase ci siamo astenuti nella votazione - proseguono gli esponenti azzurri - perché intendiamo compiere una ulteriore riflessione in vista della discussione del testo in Aula ma siamo soddisfatti dei correttivi proposti giacché finalizzati ad ampliare, con l'ausilio prima non contemplato delle farmacie, la rete di raccolta dei medicinali sul territorio regionale", hanno concluso i consiglieri regionale campani di Forza Italia. (Ren)