Marcianise (Ce): sgominata dai carabinieri una banda di sette persone dedita ai furti d'auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, al termine di una indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 7 indagati di nazionalità italiana (per 4 persone è stata applicata la custodia cautelare in carcere e per 3 quella degli arresti domiciliari), persone ritenute responsabili del reato associazione per delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture modello Smart (artt. 416 comma 1 e 2, 61 comma 5 e7-624 bis - 625 comma 2 e 5, 648 bis C.P.). Le indagini effettuate dal mese di agosto 2016 al mese di febbraio 2017, hanno infatti consentito di rivelare l'esistenza di una associazione per delinquere, operante nelle province di Napoli e Casetta, finalizzata al compimento di furti di autovetture modello "Smart" nonché di delitti di ricettazione e riciclaggio di questi veicoli e/o di parti di essi. Le indagini hanno permesso di far emergere i rapporti di stretta collaborazione e di "mutuo soccorso" tra gli indagati, intessuti per operare in modo seriale ed efficace, così disvelando l'esistenza di una associazione per delinquere finalizzata oltre che ai furti e alla cannibalizzazione delle autovetture, anche alla ricettazione e al riciclaggio dei veicoli, che venivano convogliati, dai membri del sodalizio, verso l'officina gestita da uno di essi. Uno dei destinatari della misura restrittiva era solito riciclare pezzi di ricambio dei veicoli rubati, ponendoli successivamente in vendita su vari siti specializzati on line, spesso su commissione di occasionali acquirenti, ignari della reale provenienza delle parti dell'autovettura. Grazie alle investigazioni svolte è stato possibile sia trarre in arresto due persone in flagranza di reato per il furto di una Smart consumato nel comune di Casetta, sia recuperare e restituire ai legittimi proprietari numerose autovetture Smart sottratte dai componenti dell'associazione, per un valore calcolato superiore al 150.000 Euro. (Ren)