Napoli: tossicodipendenze, nuovo decreto sui centri di accoglienza

- Martedì 23 gennaio, alle ore 11, in Consiglio regionale, nella Sala "Caduti di Nassiriya", si terrà la conferenza stampa per illustrare il decreto della Regione Campania che adegua le tariffe per le prestazioni necessarie ai soggetti affetti da dipendenze patologiche e indica le procedure di accreditamento per le sedi operative degli enti ausiliari. Interverranno Salvatore Esposito, Presidente Mediterraneo Sociale, Daniele Scarallo, Presidente CEARC), Don Tonino Palmese, Antonella Ciaramella, consigliera regionale, Rosetta D'Amelio, Presidente del Consiglio.Saranno presenti Marina Rinaldi (UOD interventi socio-sanitari) e Arturo Romano (Coordinamento del sistema sanitario regionale politiche sociali e socio-sanitarie).(Ren)