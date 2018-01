Università: presentato oggi alla Parthenope il "Laboratorio di Sostenibilità e Benessere" ed il protocollo "Rifiuti Zero" (2)

- "La Campania è la terza regione d’Italia per presenza di piccoli comuni – ha sottolineato Vito Amendolara, Vice Presidente Federazione Europea Sicurezza Alimentare e Frodi – questo significa un grande potenziale per la ruralità, l’agricoltura ed il turismo ambientale. Dallo scorso luglio è entrata in vigore una normativa per la quale lo sviluppo dell’Italia non sarà più considerato solo in base al Pil ma anche al Bes (Benessere eco sostenibile) quindi sarà una priorità garantire un ambiente eco sostenibile. Questo vuol dire anche attenzione all’alimentazione, in Campania spendiamo ogni anno un miliardo di euro di sanità per la cura di malattie che provengono da uno scorretto uso dell’alimentazione, a fronte dei nove-dieci miliardi in Italia. Eppure la nostra terra è la patria della Dieta Mediterranea, l’unico modello alimentare riconosciuto a livello mondiale, dalla Fao all’Organizzazione Mondiale della sanità, fino a riviste autorevoli come ‘Science’. Questi dati devono far riflettere sulla necessità di prestare maggiore attenzione a questi temi”. (Ren)