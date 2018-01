Baby gang: Guanci (Fi), governo sottovaluta problema sicurezza a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Annunciare l'arrivo di 100 uomini delle Forze dell'Ordine che, ovviamente impegnati su tre turni, potranno garantire si e no tre unità per distretto municipale, significa sottovalutare colpevolmente il problema sicurezza in città". Lo ha affermato Salvatore Guangi, consigliere comunale di Forza Italia, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, per il quale "dichiarare poi, come fa de Magistris, che siano state accolte le sue richieste rende tutto ancora più grottesco e inaccettabile". "Condivido appieno le parole del nostro Coordinatore regionale Domenico De Siano: ieri ennesima passerella elettorale del governo Pd, presenza di cui non si sentiva affatto il bisogno e, peraltro - ha aggiunto Guangi -, anche offensiva per i cittadini e per le stesse Forze dell'Ordine che, più che sottopagate, con grande spirito di abnegazione e sacrificio sono costrette ad affrontare senza strumenti adeguati e inascoltate, una vera e propria emergenza criminale". "Una piaga figlia del lassismo buonista della sinistra che a breve, non appena saremo al Governo, sapremo affrontare e risolvere con la determinazione che merita", ha concluso l'esponente di Forza Italia.(Ren)