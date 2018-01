Napoli: domani iniziativa di Fratelli d'Italia contro l'utilizzo di immigrati nei siti culturali campani

- Si terrà domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 15.30 presso la sede napoletana di Fratelli d'Italia (Centro Direzionale, isola F4, piano 13) una conferenza stampa indetta dai parlamentari campani di FdI per presentare ai giornalisti le iniziative che saranno messe in campo dal partito guidato da Giorgia Meloni per contrastare la scelta del Governo Nazionale, nonchè dei direttori dei siti archeologici di Pompei e della Reggia di Caserta, di impiegare i migranti in lavori socialmente utili all'interno degli stessi beni di interesse storico e culturale. Alla conferenza saranno presenti i deputati di FdI Giovanna Petrenga, Edmondo Cirielli, Marcello Taglialatela, nonchè dirigenti ed amministratori campani del partito. (Ren)