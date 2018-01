Salerno: domani la presentazione del libro "Non mollare è il nostro motto" di Sallustio Salvemini (2)

- "Non mollare è il nostro motto" traccia un’analisi storica dei fatti avvenuti in Italia da un secolo ad oggi. All’interno del volume c’è la riproposizione dei valori morali contro la corruzione e la degenerazione della democrazia nonché il rilancio del modello ateniese fondato sul metodo Pericle. Il saluto e la presentazione saranno a cura di Raffaella Grassi, presidente dell’Accademia Alfonso Grassi. Seguiranno, come da formula degli incontri, dei momenti dedicati alla musica ed un brindisi augurale al nuovo anno. Il prossimo incontro è programmato poi per venerdì 26 gennaio quando alle ore 10 presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Salerno, ci sarà la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del concorso internazionale "Natale, ieri ed oggi". Nel salone e negli spazi antistanti saranno esposti tutti i lavori dei partecipanti. (Ren)