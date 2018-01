Baby gang: Beneduce (Fi), urgente coordinamento istituzionale. Basta polemiche.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta con le polemiche, ci sono ragazzi che rischiano la vita e famiglie che vanno sostenute", è il commento di Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania di Forza Italia ai fatti di criminalità accaduti a Napoli in questi giorni. "C'è un'emergenza criminalità, bisogna prendere atto ed agire. Le polemiche istituzionali non servono e non interessano a nessuno – ha aggiunto la consigliera – diamo prova di civiltà garantendo interventi di sicurezza, perché i nostri ragazzi vanno assolutamente difesi". "E' un momento delicato che vede tutti coinvolti, dalla politica alla società civile. Sulla sicurezza il governo regionale è chiamato a dare risposte immediate – ha concluso la Beneduce – senza esporre la nostra comunità nella vetrina del degrado giornalistico e televisivo". (Ren)