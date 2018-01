Baby gang: 9 arresti in provincia di Salerno

- Dalle prime ore della mattinata odierna, la Compagnia Carabinieri di Salerno, in collaborazione con personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno e del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, in San Marzano sul Sarno (Sa) e Pagani (Sa), sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 9 indagati, componenti di una gang di giovani appena maggiorenni, ritenuti responsabili in concorso del reato di devastazione e saccheggio. I dettagli dell’attività verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11:00 del 16 gennaio 2018 presso la Procura della Repubblica di Salerno.(Ren)