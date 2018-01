Caserta: arrestate 20 persone per frodi assicurative e altri reati

- Nelle prime ore della mattinata odierna, nella provincia di Caserta, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 20 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla frode assicurativa, alla falsa testimonianza, alla corruzione in atti giudiziari e all’evasione dell’iva. L’indagine ha consentito, tra l’altro, di accertare l’esistenza di un sodalizio criminale, composto principalmente dai titolari di un’agenzia di infortunistica stradale, i quali, grazie alle false attestazioni di periti assicurativi compiacenti, sono riusciti a simulare incidenti stradali con danni a persone e cose, ottenendo dalle compagnie assicurative indennizzi per diversi milioni di euro.(Ren)