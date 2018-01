Vino: boom enoteche, Campania seconda regione d'Italia (3)

- E' in atto – ha continuato la Coldiretti – una rivoluzione sulle tavole degli italiani con i consumi di vino che dopo aver raggiunto il minimo a 33 litri pro capite nel 2017 hanno invertito la tendenza con un aumento record degli acquisti delle famiglie del 3%, trainato dai vini Doc (+5%), dalle Igt (+4%) e degli spumanti (+6%) mentre calano gli acquisti di vini comuni (-4%). Se i consumi interni sono attestati sui 4 miliardi di euro il vino – ha aggiunto Coldiretti – è anche uno dei prodotti preferiti dai turisti stranieri in Italia e dai consumatori all'estero considerato che nell'anno appena trascorso l'export è cresciuto del 7% sfiorando la cifra record di 6 miliardi di euro. Le vendite all'estero – ha rilevato la Coldiretti – hanno avuto un incremento in valore del 6% negli Usa che sono di gran lunga il principale cliente anche se per il 2018 pesa l'impatto del super euro che ha raggiunto il massimo da tre anni. L'aumento è stato – ha evidenziato la Coldiretti – del 3% in Germania e dell'8% nel Regno Unito che nonostante i negoziati sulla Brexit resta sul podio dei principali clienti. In termini di aumento percentuale però la migliore performance con un balzo del 47% viene fatta registrare dalla Russia dove il vino è uno dei pochi prodotti agroalimentari Made in Italy non colpiti dall'embargo. (Ren)