Napoli: ripartono in chiave jazz i giovedì musicali al Circolo artistico politecnico

- Tornano a Napoli i giovedì musicali presso la Fondazione Circolo Artistico Politecnico al secondo piano di Palazzo Zapata in Piazza Trieste e Trento n. 48. Il 18 gennaio, alle ore 19, l’appuntamento è con il grande jazz di Virginia Sorrentino Quartet. Il quartetto è composto da Virginia Sorrentino (voce), Michele de Martino al piano, Marco de Tilla al doppio basso e da Massimo del Pezzo alla batteria. Anche quest’anno la rassegna musicale ospita artisti nazionali e internazionali; i concerti spazieranno dalla tradizione classica ottocentesca e mandolinistica napoletana all’innovazione e alla sperimentazione delle sonorità jazz. I concerti della Fondazione sono da sempre affidati ad interpreti di rilevanza nazionale ed internazionale, per consentire a tutti, soci e non, la possibilità di fruire di musica di alto livello. (segue) (Ren)