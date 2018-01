Baby gang: Borrelli (Verdi) dopo Minniti serve impegno forte anche di Fedeli e Poletti

- "Lo chiedevamo da tempo e quindi ben venga la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza per affrontare il tema delle baby gang, soprattutto per la presenza del ministro Minniti che conferma l'interesse del Governo, ma si deve pensare anche ad andare oltre l'emergenza e l'immediato". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "è giusto dare un segnale forte con maggiori controlli, arrivando anche a misure drastiche come quella del coprifuoco per i minorenni, ma è necessario pensare anche a rimuovere le cause di quel disagio che porta tanti ragazzini a entrare nelle baby gang". "Per farlo è necessario che, dopo l'impegno del ministro Minniti, arrivi anche l'impegno di altri Ministri, a cominciare da quelli dell'istruzione e delle politiche sociali, Valeria Fedeli e Giuliano Poletti" ha aggiunto Borrelli per il quale "purtroppo il fenomeno delle baby gang è stato sottovalutato per troppo tempo e ora s'è arrivati a una situazione in cui servono azioni straordinarie". "Tra l'altro, domani è la giornata tradizionalmente dedicata ai fuocarazzi e quindi bisognerà tenere alta l'attenzione perché spesso le baby gang usano i falò di Sant'Antonio abate per mostrare la loro forza" ha concluso Borrelli aggiungendo che "ulteriori preoccupazioni arrivano dal Carnevale da sempre altro periodo in cui le baby gang si scatenano con atteggiamenti e atti violenti che nulla hanno a che fare con lo spirito goliardico della festa". (Ren)