Archeologia: mercoledì a Paestum la presentazione del libro di Sergio Vecchio "Le stanze dell'eremita"

- Si terrà mercoledì 17 gennaio, alle ore 18, presso la "Sala Metope" del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, la presentazione del libro di Sergio Vecchio "Le stanze dell'eremita"; saranno presenti, oltre all'artista, il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel, il prof. Paolo Apolito dell'Università degli Studi di Salerno, Alfonso Andria, membro del Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum e l'editore Francesco G. Forte. Il libro, edito da Oèdipus è una raccolta di disegni, dipinti e scritti dell'artista Vecchio che già nel 2016 ha partecipato, insieme ai suoi colleghi Angelo Casciello, Enzo Cursaro e Angelomichele Risi, ad una mostra organizzata dal Pae dal titolo "Sancta Venera. Arte contemporanea e archeologia a Paestum"; la mostra, a cura di Massimo Bignardi si è tenuta nei pressi nell'ex stabilimento Cirio, che sorge su un antico santuario di Aphrodite/Venere immediatamente a Sud delle mura di Paestum. "Nelle opere di Sergio Vecchio – ha dichiarato il direttore Zuchtriegel – archeologia e arte contemporanea svolgono un incontro organico, dinamico e energico. Il suo modo di lavorare non ha nulla a che fare con approcci sensazionalistici che "sfruttano" l'antico come cornice splendida e conveniente per attirare l'attenzione. Si percepiscono la profonda riflessione, la meditazione e lo sguardo attento." (Ren)