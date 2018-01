Campania: Borrelli (Verdi), senza inaugurazioni farsa stiamo rendendo operativo l'Ospedale del Mare

- "In silenzio, e senza le inaugurazioni farsa a cui ci aveva abituato Caldoro, stiamo rendendo operativo l'Ospedale del Mare, una struttura che potrà dare una svolta, in positivo, all'offerta sanitaria in Campania". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, per il quale "l'apertura parziale del pronto soccorso, seppur come secondo livello dopo l'accettazione negli altri pronto soccorso cittadini, permetterà di ridurre la pressione sulle altre strutture, a cominciare dal Cardarelli". "E' importante che l'apertura parziale avvenga in questi giorni in cui i pronto soccorso sono letteralmente presi d'assalto per il picco dell'influenza che spinge tanti ad andare in ospedale anche se non ce n'è un reale bisogno" ha aggiunto Borrelli per il quale "ora bisogna continuare a lavorare per aprire definitivamente il pronto soccorso perché solo con l'apertura totale, anche come primo accesso, si avvertiranno reali cambiamenti e potremo offrire un'assistenza sanitaria più ampia e qualificata anche all'area orientale di Napoli". (Ren)