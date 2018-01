Calcio: per medico del Napoli, Milik e Ghoulam in campo anche con il Lipsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola, ha fatto il punto sulla situazione sulle condizioni di Arek Milik e Faouzi Ghoulam al termine della visita effettuata a Villa Stuart L'attaccante polacco è stato operato per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio lo scorso 25 settembre, il terzino algerino si è sottoposto allo stesso intervento il 3 novembre. "Il professore Mariani ha detto che la riabilitazione è completata - ha spiegato il dottore De Nicola - . Dovranno fare un lavoro di valutazione con il preparatore atletico e cominciare a fare partite, prima blande e poi più impegnative. Con il Lipsia tra un mese in campo? Spero che questo succeda e magari ne sono anche convinto, ma con le previsioni bisogna stare sempre attenti. Può accadere sempre un piccolo imprevisto che ritarda il ritorno in campo".(Ren)