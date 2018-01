Baby gang: arrestati 7 giovani nel napoletano. 4 sono minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Castello di Cisterna, comune in provincia di Napoli, hanno notificato 7 misure cautelari ad altrettanti membri di una baby gang, accusata di aver commesso 17 rapine in due mesi nell'hinterland partenopeo, per lo più ai danni di altri ragazzi. Tra i componenti della gang figurano anche 4 minorenni. Il gruppo effettuava le rapine, generalmente, nelle stazioni ferroviarie e nei pressi dei bar della provincia di Napoli, utilizzando a turno una pistola giocattolo che usavano per minacciare i malcapitati e farsi consegnare il cellulare. (Ren)