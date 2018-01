Università: presentato oggi alla Parthenope il "Laboratorio di Sostenibilità e Benessere" ed il protocollo "Rifiuti Zero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salute, biodiversità, rispetto dell’ambiente, turismo e sviluppo ecosostenibile", se ne è discusso all’Università Parthenope in occasione dell’incontro promosso dall’Ufficio Orientamento con gli studenti delle scuole superiori per presentare il "laboratorio di Sostenibilità e Benessere", un progetto che nasce con lo scopo di agevolare gli studenti nella difficile fase di transizione dalla scuola all’università. “Compito delle Università – ha sottolineato il prof. Stefano Dumontet, delegato per l’orientamento della Parthenope – è di comportarsi da servizio pubblico, fornendo ai giovani studenti tutte le informazioni al fine di scegliere il miglior percorso universitario del sistema Campania, indipendentemente dall’Ateneo prescelto. Anche il meccanismo dell’alternanza scuola/lavoro deve essere seguito con attenzione dagli Atenei perché vi sono 1 milione e 600 mila ore da erogare in Italia ma sono forti le differenze da regione a regione”. Nel corso dell’incontro è stato presentato il protocollo "Rifiuti Zero" sottoscritto dall’Università con l’associazione Rifiuti Zero che da anni lavora con importanti albergatori della penisola sorrentina per favorire la salvaguardia ambientale e il turismo sostenibile. "La sostenibilità oggi non è un lusso, è una prassi da dover sviluppare", hanno sottolineato i rappresentanti dell’associazione, presentando quello che hanno detto essere il primo albergo a "rifiuti zero" d’Italia: il Conca Park Hotel, passato dalla produzione di 120 tonnellate di rifiuti l’anno a 25 tonnellate. (segue) (Ren)