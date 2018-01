Napoli: al Circolo Artistico Politecnico arriva giovedì prossimo il grande jazz del Virginia Sorrentino Quartet

- Tornano a Napoli i giovedì musicali. Il 18 gennaio, alle ore 19 presso la Fondazione Circolo Artistico Politecnico al secondo piano di Palazzo Zapata in Piazza Trieste e Trento n. 48, l’appuntamento è con il grande jazz di Virginia Sorrentino Quartet. Il quartetto è composto da Virginia Sorrentino (voce), Michele de Martino al piano, Marco de Tilla al doppio basso e da Massimo del Pezzo alla batteria. I concerti della Fondazione sono da sempre affidati ad interpreti di rilevanza nazionale ed internazionale, per consentire a tutti, soci e non, la possibilità di fruire di musica di alto livello. Nel 2018 ampio spazio sarà dato sia ai concerti che si svolgono nel pieno rispetto della tradizione che a quelli caratterizzati da sperimentazione e innovazione. Per cui da un lato saranno protagonisti l’Ottocento pianistico con particolare attenzione al Romanticismo e concerti con mandolini napoletani; d’altro canto, ampio respiro sarà dato proprio alla musica jazz. Il concerto del 18 gennaio rientrerà negli appuntamenti che porteranno all’attenzione del pubblico culture musicali diverse in un dialogo volto ad apprezzare le differenze e a farle dialogare fra loro.(Ren)