Caserta: si dimette il presidente del Centro italiano ricerche aerospaziali di Capua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battiston ora è chiamato risolvere l’ennesima grana del Centro, che dopo la caduta dell’intero Cda alla fine del 2016, aveva visto improvvisamente sostituire anche il direttore generale Mario Cosmo dall'attuale direttore Pierluigi Pirrelli, proveniente come Rovai dalla Elv spa, partecipata dell’Asi. In attesa dei nuovi assetti politici che saranno delineati dopo l’appuntamento elettorale di marzo, l’ennesima defezione del vertice aziendale va ad aggravare ulteriormente la difficile situazione del Centro che emerge dai risultati di esercizio degli ultimi anni, con il bilancio 2016 chiuso per la prima volta in negativo nella sua storia ed approvato con notevole ritardo soltanto nel novembre scorso, e dall’annosa questione del rifinanziamento del Prora, ancora irrisolta da parte del Miur. (Ren)