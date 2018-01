Daspo: Carfagna (Fi), da che parte sta l'amministrazione de Magistris?

- "Sul Daspo da che parte sta l'amministrazione De Magistris? Dalla parte di chi delinque?". Così Mara Carfagna, deputato e consigliere comunale a Napoli, sulla mancata emanazione a Napoli dell'ordinanza che individua le aree oggetto di Daspo. "Il sindaco dice di voler difendere i deboli, di non voler punire le persone in difficoltà come i venditori di fiori, ma in questo modo presta il fianco alla criminalità ammantata da attività di fortuna e ai parcheggiatori abusivi, che spesso operano per conto dei clan camorristici. Non emanando l'ordinanza, il sindaco e la sua giunta ostacolano il lavoro delle forze dell'ordine e rendono la vita difficile a tanti cittadini onesti che si trovano a dover fare i conti ogni giorno con l'invasione di abusivi e venditori ambulanti, di prodotti contraffatti o frutto di attività di ricettazione in concorrenza con quelli legali delle attività commerciali, con degrado e occupazione arbitraria di spazi cruciali della città. Basta temporeggiare, de Magistris faccia ciò che deve e applichi la legge", ha concluso Carfagna. (Ren)