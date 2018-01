Napoli: dal 2 febbraio alla Casina Pompeiana gli "Incontri musicali" con la canzone classica napoletana

- "Puntiamo con forte determinazione sulla canzone classica napoletana come espressione e veicolo della cultura della nostra città e come attrattore turistico mondiale". E' quanto ha affermato l'assessore alla Cultura e al Turismo del comune di Napoli, Nino Daniele, intervenendo alla conferenza stampa che si è tenuta, stamani, alla Casina Pompeiana, nella Villa Comunale di Napoli, per la presentazione dell'iniziativa "Incontri Musicali", promossa dalle Associazioni "Note di Napoli" e "Centro Teatro Studi" e patrocinata dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. Alla conferenza stampa hanno partecipato, insieme con Daniele, Gabriella Peluso e Anna Merolla dell'Associazione "Note di Napoli", e Ciro Giorgio dell'Associazione "Centro Teatro Studi". I due artisti Anna Merolla e Ciro Giorgio saranno protagonisti degli incontri musicali che si terranno nei giorni 2 febbraio, 6 aprile, 4 maggio, 29 giugno e 13 luglio, alle ore 17, nella Casina che ospita l'Archivio Storico della Canzone Classica Napoletana. Sono intervenuti anche i maestri Vittorio Cataldi e Franco Ponzo, che accompagnano gli incontri musicali, e la pittrice francese di arte contemporanea Anne Marie Torrisi, che ha tradotto nella sua lingua alcune frasi di alcuni brani interpretati da Anna Merolla e disegnato la copertina del suo ultimo lavoro discografico, ""Trasmette Napoli", prodotto dai Fratelli Sorrentino della Mea Sound e con gli arrangiamenti curati dal maestro Carmine Liberati. (segue) (Ren)