Napoli: per procuratore minori baby gang sono grave emergenza sociale

- Maria de Luzenberger, procuratore della Repubblica per i minorenni di Napoli è intervenuta oggi a Effetto Giorno su Radio 24. "C'e' una gravissima emergenza sociale oltre che un'emergenza criminale, ed è da tempo che ne parlo – ha detto Maria de Luzenberger - . Purtroppo c'è una condizione dei giovani che vivono nella citta' di Napoli e che vivono nell'hinterland che è molto grave, in taluni quartieri sono totalmente abbandonati, ci sono pochi servizi sociali. La città di Napoli ha una sua organizzazione dei servizi sociali, pur nelle gravi carenze che registra, ma la periferia e soprattutto i comuni limitrofi sono in situazione ancora molto più grave". (segue) (Ren)