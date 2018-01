Napoli: ripartono in chiave jazz i giovedì musicali al Circolo artistico politecnico (2)

- Nel 2018 ampio spazio sarà dato sia ai concerti che si svolgono nel pieno rispetto della tradizione che a quelli caratterizzati da sperimentazione e innovazione. Per cui da un lato saranno protagonisti l’Ottocento pianistico con particolare attenzione al Romanticismo e concerti con mandolini napoletani; d’altro canto, ampio respiro sarà dato proprio alla musica jazz. Il concerto del 18 gennaio rientrerà negli appuntamenti che porteranno all’attenzione del pubblico culture musicali diverse in un dialogo volto ad apprezzare le differenze e a farle dialogare fra loro. Il contributo partecipativo è di 8 euro, il ridotto costa 5 euro. I ragazzi under 15 entrano gratis. (Ren)