Napoli: giunta comunale approva delibera che disciplina ingresso privati nel trasporto pubblico locale

- È stata approvata dalla giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Mario Calabrese, la delibera di proposta al consiglio per disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni relative alle linee di trasporto pubblico locale non contribuite con fondi pubblici, le così dette "linee autorizzate" che possono essere gestite anche da soggetti privati così come previsto dalla legge nazionale e regionale di settore. Il Regolamento, che definisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni, di esercizio della vigilanza, di controllo e il regime sanzionatorio, consente ai soggetti qualificati per esercitare il trasporto di linea su strada di chiedere al comune l'autorizzazione a effettuare il servizio su linee definite e con orari prestabiliti. Disciplina, inoltre, le modalità in cui debbono essere effettuate le fermate e gli stazionamenti nonché la tipologia di veicoli utilizzabili nel rispetto delle recenti norme sulla limitazione delle emissioni inquinanti. (segue) (Ren)